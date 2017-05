Vier Podestplätze für Auböck in Atlanta

Der Niederösterreicher Felix Auböck hat beim Schwimm-Grand-Prix in Atlanta mit je einem ersten und dritten Finalplatz sowie zwei zweiten Rängen ausgezeichnete Figur gemacht. Am Donnerstag feierte er einen Sieg über 800 m Kraulen.

Nach seinem Sieg am Donnerstag in österreichischer Rekordzeit wurde der Kraulspezialist tags darauf über 400 m sowie zum Abschluss über 1.500 m Zweiter. Am Samstag kam Auböck über 200 m Rang ebenso auf das Podium.

Nur Olympiasieger Park war schneller

Bei den zweiten Rängen musste sich das OSV-Ass dem jeweils klar siegreichen südkoreanischen Olympiasieger Park Tae-hwan geschlagen geben. Auf dem 400er kam Auböck auf 3:50,39 Min., auf dem 1.500er auf die Marke von 15:16,63. Dabei hatte der 20-Jährige im „Marathon“ den Nachteil, im langsameren Heat geschwommen zu sein. Auch über 200 m gewann Park, hinter dem Brasilianer Joao de Lucca kam Auböck auf 1:48,27 Minuten.

GEPA - Harald Steiner

Der Michigan-Student erreichte die für diesen Saisonzeitpunkt starken Leistungen, obwohl er sich im intensiven Training bzw. Aufbau für die für Ende Juli in Budapest angesetzten Weltmeisterschaften auf der Langbahn befindet. Über 1.500 m Kraul zeigte er mit einem schnellen letzten 100er sein Potenzial. Für die Leistungen in seinem ersten Uni-Jahr war Auböck zum „Big Ten“-Schwimmer und „Freshman“ des Jahres gewählt worden.

