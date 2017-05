Julia Herzog ist neue Weinkönigin

Julia Herzog aus Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist zur neuen niederösterreichischen Weinkönigin gekürt worden. „Ich freue mich, zwei Jahre lang den niederösterreichischen Wein vertreten zu dürfen“, sagt die 23-Jährige.

Herzog wurde unter dem Juryvorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für die nächsten zwei Jahre zur niederösterreichischen Weinkönigin gewählt. Die Absolventin der BHLA Klosterneuburg setzte sich gegen neun andere Bewerberinnen durch. Vizeweinköniginnen sind die 21-jährige Melanie Moser aus Klein Engersdorf und die 19-jährige Teresa Dietl aus Gumpoldskirchen.

„Bin mit dem Weinbau aufgewachsen“

Herzog stammt aus einem Weinbaubetrieb in Bad Vöslau. „Wir sind ein Familienbetrieb, ich bin mit dem Weinbau aufgewachsen und war mir schon immer ziemlich sicher, dass ich in die Fußstapfen meiner Eltern treten möchte.“ Sie besuchte die Höhere Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, Praxiserfahrung sammelte sie unter anderem in Neuseeland. Die Lieblingssorte der neuen Weinkönigin: „Ich trinke gerne St. Laurent, das ist für unsere Gegend eine recht typische Sorte.“

ORF

"Wein ist ein tolles Prädikatsprodukt und ein optimaler Türöffner“, betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner anlässlich der Wahl am Montag. Es brauche „viel Charme und Esprit, um den Wein präsentieren zu können“, die amtierende Bundesweinkönigin Christina Hugl habe das von der ersten Minute an professionell gemacht und sei „Botschafter der gesamten Region Niederösterreich“.

Laut dem niederösterreichischen Weinbaupräsidenten Franz Backknecht habe der niederösterreichische Wein ein neues Lächeln bekommen: „Das Lächeln des Weines sind unsere Weinköniginnen und Vizeweinköniginnen", so Backknecht.

NLK Burchhart

Aus den zehn Bewerbungen wurde eine Auswahl von sechs Kandidatinnen getroffen, die sich am Montag mit einer Rede der Jury präsentierten und anschließend einem Interview stellen mussten, in dem auch Fachwissen abgefragt wurde. Julia Herzog und Sandra Wötzl referierten zum Thema „Neue Weintrends und geänderte Konsumgewohnheiten“, Teresa Dietl und Julia Grafinger sprachen zum Thema „Wein und Tourismus“, Melanie Moser zu „Wein und Gesundheit“ und Johanna Müllner zur „Einzigartigkeit des niederösterreichischen Weines“. Die Krönung der neuen Weinkönigin und ihrer Stellvertreterinnen findet am 8. Juni im Rahmen der Weingala statt.