AGRANA übernimmt Werk in Indien

Nach der Eröffnung von Produktionsstätten in China und Südkorea steigt der niederösterreichische Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern AGRANA auch am indischen Markt ein. Damit will man die Weltmarktführerschaft ausbauen.

Die firmenrechtliche Gründung der neuen Gesellschaft „AGRANA Fruit India Private Ltd.“ ging bereits im September des Vorjahres über die Bühne. Nun wurde die Übernahme des Werkes der indischen Saikrupa Fruit Processing Pvt. Ltd. offiziell. Der Einstieg in Indien sei laut AGRANA-Vorstandschef Johann Marihart ein weiterer wichtiger Schritt zur Expansion im Wachstumsmarkt Asien.

Im Schwellenland Indien sehe Marihart vor allem durch die steigende Kaufkraft und Veränderungen im Konsumverhalten gute Chancen für die Produkte des Konzerns. Die Produktionsstätte befinde sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Rohstoffen wie Mangos, Erdbeeren, Granatäpfeln und Guaven. Zudem hätten sich in dieser Region auch bedeutende Kunden angesiedelt.

Forschungslabor und Verwaltungsbüro

Neben der Übernahme der Anlagen in Westindien eröffnete der Konzern auch ein Labor für Forschung und Entwicklung sowie ein Verwaltungsbüro im Bundesstaat Maharashtra rund 50 Kilometer südlich von Pune. Die AGRANA ist Weltmarktführer im Bereich Fruchtzubereitung und betreibt derzeit 26 Standorte in 20 Ländern, sechs Standorte befinden sich in Niederösterreich.

