Sallingstadt: Jugend als Tourismus-Turbo

Das kleine Dorf Sallingstadt in der Gemeinde Schweiggers (Bezirk Zwettl) hat sich auf den Jugendtourismus spezialisiert. Das Jugendgästehaus wird vom Dorfverein betrieben und lockt Schulgruppen aus allen Bundesländern an.

Schweiggers zählt 2.300 Einwohnerinnen und Einwohner - Tendenz steigend, denn Kinder prägen ganz selbstverständlich das Ortsbild. Grund dafür ist aber nicht nur das Angebot an Schulen und Kinderbetreuungsplätzen, sondern vor allem das Jugendgästehaus Sallingstadt. „Wir verzeichnen dort 10.000 Nächtigungen jährlich“, sagt der Bürgermeister von Schweiggers, Johann Hölzl (ÖVP).

„Das Jugendgästehaus ist einerseits ein Riesen-Werbeträger für uns, andererseits hoffen wir, dass mit der Jugend auch die Eltern nach Sallingstadt kommen, hier Urlaub machen und sich für unsere Gemeinde interessieren“, so der Bürgermeister.

Sommercamp und Partyspaß in Sallingstadt

Für die Jugend wird im Gemeindegebiet mittlerweile einiges geboten. In den Sommermonaten organisiert eine Wiener Firma das sogenannte „Bunte Dorf“ - ein großes Feriencamp samt Zeltlager. Außerdem geht hier einmal im Jahr eine Riesenparty über die Bühne. Dann legt am Teich ein DJ auf, unter dem Motto „Das geht ab“ rockten zuletzt 1.600 Jugendliche das kleine Dorf im Waldviertel.

ORF

Den Faktor Jugend nutzt man geschickt als Tourismus-Turbo. Das war nicht immer so. Bis in die 1980er Jahre war am Standort des heutigen Jugendgästehauses die Volksschule beheimatet. Weil die Kinder immer weniger wurden, ließ man den Standort irgendwann komplett auf. Dann übernahm der Dorfverein das Gebäude und entwickelte die Idee eines Beherbungsbetriebes - speziell für die Jugend, erinnert sich der Direktor des Jugendgästehauses, Josef Schaden.

„Das Dorf hat das Schicksal selbst in die Hand genommen. Das ist ein gutes Beispiel für eine gelungene ländliche Entwicklung“, sagt Schaden. Seine Ehefrau Roswitha führt den Betrieb. Das Haus selbst gehört dem Dorfverein. Vereinsmitglieder sind die Bewohnerinnen und Bewohner aus Sallingstadt und Umgebung. So profitieren alle, heißt es.

Tiroler schätzen den Weitblick im Waldviertel

Derzeit ist Hochsaison im Jugendgästehaus Sallingstadt. Die Neue Mittelschule Mayrhofen aus dem Zillertal in Tirol verbringt seit 15 Jahren ihre jährliche Projektwoche im Waldviertel. Schüler Johannes Egger schätzt die Ruhe - und den Weitblick. „Mir gefällt das Waldviertel sehr gut, bei uns sind ja überall Berge, dadurch sieht man nur in eine Richtung und hier sieht man in alle Himmelsrichtungen“, meint der junge Tiroler.

ORF

Nur der schlechte Handyempfang stört die Schülerinnen und Schüler ein wenig - aber wenn abends alle im Jugendgästehaus zusammensitzen, gemeinsam die Erlebnisse des Tages Revue passieren lassen und miteinander Spaß haben, dann ist das Handy sowieso längst vergessen.

Doris Henninger, noe.ORF.at

