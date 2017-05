Bienenschwarm belagert Gemeindeamt

Zu einem spektakulären Einsatz rückte die Feuerwehr Pottendorf (Bezirk Baden) aus. An der Backsteinfassade eines Wohnhauses, in dem sich auch das Gemeindeamt befindet, hatte sich ein riesiger Bienenschwarm niedergelassen.

Tausende Bienen surrten plötzlich um die Fenster des Wohnhauses, berichtete Kommandant Adolf Pfingstl von der Freiwilligen Feuerwehr Pottendorf. Der Himmel habe sich regelrecht verdunkelt, als der Schwarm einfiel, so Pfingstl. Die Feuerwehr schätzt, dass es sich um 30.000 bis 40.000 Bienen handelte.

Feuerwehr mit Schutzanzügen ausgerückt

Das Bienenvolk ließ sich an der Backsteinfassade des Hauses, in dem sich auch das Gemeindeamt befindet, nieder. Die Feuerwehr rückte mit Schutzanzügen an, um die Bienen fachmännisch zu entfernen. Der Einsatz war nicht ungefährlich. Ohne entsprechende Schutzanzüge könne man sich einem derart großen Bienenschwarm nicht nähern, sagte Feuerwehrkommandant Adolf Pfingstl. Auch Imker wurden hinzugezogen. Demnach dürften sich die Bienen um ihre Königin gruppiert haben.

Der Schwarm wurde zunächst mit Wasser bestäubt, wodurch die Bienen näher zusammenrückten. Schließlich konnte der Bienenschwarm von der Fassade in einen Spezialbehälter gekehrt werden. Die Bienen wurden einem Imker übergeben. An der selben Hausfassade musste bereits im Vorjahr ein riesiger Bienenschwarm entfernt werden. Was die Bienen ausgerechnet dort angelockt hat, dürfte noch nicht geklärt sein.