AUA setzt bei Personalsuche auf AMS

Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist noch bis 24. Mai unterwegs, um bei Unternehmen freie Stellen zu akquirieren, um sie Arbeitssuchenden zu vermitteln. Zudem zog das AMS mit AUA und MERKUR zwei Großaufträge an Land.

Bodenpersonal, Flugbegleiter, Techniker, Praktikanten und Lehrlinge werden von der AUA mit Sitz in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) mit Unterstützung des AMS Niederösterreich rekrutiert. Allein von Jänner bis Ende April meldete das Unternehmen 155 offene Stellen an das AMS. Bei der Besetzung von Lehrstellen arbeitet die AUA eng mit dem Arbeitsmarktservice Schwechat zusammen. Dieses sichtet alle Bewerbungsunterlagen für die ausgeschriebenen Lehrstellen, führt schriftliche Bewerbungstests durch und wählt die Kandidaten für die letzte Bewerbungsrunde aus.

Jeder fünfte Betrieb sucht mithilfe des AMS Personal

Über das AMS schreibt zudem das Handelsunternehmen MERKUR bis zu 100 Stellen für die neue Genussküche im Industriezentrum von Traiskirchen (Bezirk Baden) aus. So wie MERKUR und die AUA setzte im vergangenen Jahr jedes fünfte niederösterreichische Unternehmen bei der Personalsuche auf das AMS. Im vergangenen Jahr betreuten die AMS-Mitarbeiter 11.300 Betriebe. In Niederösterreich gibt es 22 AMS-Geschäftsstellen.

