17-jähriger Raser mit 180 km/h nach Raasdorf

Ein Autofahrer ignorierte am Donnerstagabend in Wien eine Verkehrskontrolle. Der Mann gab Gas, die Polizei verfolgte den mit 180 km/h rasenden Autolenker. In Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) war für den 17-Jährigen dann Endstation.

Nachdem der Fahrer eines blauen Mitsubishi bei einer Verkehrs-Schwerpunktaktion der Polizei an der Kreuzung Esslinger Hauptstraße/Lannesstraße in Wien-Donaustadt nicht anhielt, sondern Gas gab, nahmen zwei Beamte mit einem zivilen Blaulichtwagen die Verfolgung auf. Die Fahrt führte mit bis zu 180 km/h unter anderem über die Schafflerhofstraße und die Breitenleer Straße bis nach Raasdorf. Der Verfolgte überfuhr diverse rote Ampeln und versuchte sogar zwei Mal, das Polizeifahrzeug abzudrängen.

Kein Führerschein und Kennzeichen waren gestohlen

In Raasdorf hielt der Lenker schließlich freiwillig an, stieg dann aber aus und wollte zu Fuß weiter flüchten. Den Beamten gelang es nach kurzer Zeit, den jungen Mann aufzuhalten und festzunehmen. Dieser zeigte sich geständig. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte erst 17 Jahre alt war und keinen Führerschein besaß. Alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss sei der Fahrer nicht gewesen, teilte die Wiener Polizeisprecherin Irina Steirer mit.

Die Kennzeichen des Autos hatte der Jugendliche am 2. Mai in der Plankenmaisstraße in Wien-Donaustadt gestohlen, sagte Steirer. Den Wagen selbst habe er auf einer Internetplattform gekauft, gab der 17-Jährige in der Befragung an. Er wurde u. a. wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und Fahrens mit zu hoher Geschwindigkeit angezeigt.