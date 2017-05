Wieselburg hat neues Veranstaltungszentrum

Die Messe Wieselburg setzt künftig neben ihrem Kerngeschäft - den Messen - verstärkt auf Veranstaltungen und Seminare. Am Donnerstagabend wurde die neue Halle 3 eröffnet, in der bis zu 2.500 Personen Platz finden.

Unter dem Motto „Willkommen Wieselburg“ wurde die neue Messehalle offiziell eröffnet, inoffiziell hatte sie ihre Feuertaufe bereits Anfang März bei der „Ab Hof“-Messe. Die alte Halle war nach 45 Jahren abgerissen worden, weil sie laut Messedirektor Werner Roher nicht mehr den heutigen Anforderungen für einen modernen Ausstellungs- und Messebetrieb entsprach. In zehn Monaten Bauzeit wurde die neue Halle 3 errichtet, die künftig „NV-Forum“ heißt.

Die Halle 3 wurde im Zuge des Neubaus zu einem Veranstaltungszentrum: In der 1.600 Quadratmeter großen Haupthalle und dem 400 Quadratmeter großen Foyer reichen die Möglichkeiten von Konzerten mit bis zu 2.500 Besucherinnen und Besuchern bis hin zum Kongress mit 800 Gästen oder zur Gala mit 1.050 Personen - abhängig von der Anordnung der Stühle und Tische. Der neu errichtete 400 Quadratmeter große Seminarbereich kann in fünf Räume unterteilt werden und bietet Platz für bis zu 300 Personen.

Veranstaltungen und Seminare als zweites Standbein

„Die Messen sind unser Kerngeschäft, das ist klar“, sagt Messedirektor Werner Roher am Rande der Eröffnungsfeier gegenüber noe.ORF.at. „Wir versuchen natürlich, auch die Messen weiterzuentwickeln und neue Themen zu finden. Daneben arbeiten wir aber an den Gastveranstaltungen, um auch diesen Bereich auszuweiten. Vor kurzem wurde erst auf unserem Gelände ein Hotel eröffnet. In Zusammenarbeit mit dem Hotel sprechen wir jetzt verstärkt den Bereich der Seminare an. Daraus erwarten wir künftig neue Nutzer“, so Roher.

In Wieselburg finden seit 1928 Volksfeste und Messen statt. In den vergangenen zehn Jahren hätten sich nicht nur die Messen positiv entwickelt, sondern auch die Veranstaltungen, sagt Roher: „Die Zahlen konnten in diesem Geschäftsbereich beinahe verdoppelt werden.“ Von der neuen Halle erwartet sich die Messe Wieselburg mindestens 15.000 zusätzliche Veranstaltungsgäste und bis zu 3.000 Seminargäste pro Jahr. In den Neubau wurden acht Millionen Euro investiert.

