87-Jähriger von Schnellbahn erfasst und getötet

Ein 87-jähriger Wiener ist am Freitagnachmittag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) an einem Bahnübergang von einer Schnellbahngarnitur erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 87-jährige Mann versuchte laut Zeugenaussagen am Freitag gegen 16.50 Uhr den Bahnübergang zu Fuß zu überqueren, obwohl der Schranken bereits geschlossen war und das rote Warnlicht aufleuchtete.

Durch einen zufällig bei dem Bahnübergang eintreffenden Rettungsdienst des Roten Kreuzes Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) wurden sofort Erste-Hilfe- und Wiederbelebungsmaßnahmen gesetzt. Trotz dieser Maßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Warum er den Bahnübergang trotz der Sperre durch den Schranken überqueren wollte, ist unklar.