Sieben Jugendliche als Einbrecher ausgeforscht

Beamte der Polizeiinspektion Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) haben sieben Jugendliche (14 bis 17) und einen 26-jährigen Mann als mutmaßliche Einbrecher und Hehler ausgeforscht.

Vier der Beschuldigten waren in den späten Abendstunden des 15. April festgenommen worden, nachdem sie einen Diebstahl aus einem im Innenhof einer Wohnhausanlage unversperrt abgestellten Pkw verübt hatten. Die Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren sowie ein 26-Jähriger, alle im Bezirk Bruck an der Leitha wohnhaft, hatten alkoholische Getränke und eine Sonnenbrille erbeutet.

Im Zuge der folgenden Ermittlungen klärten die Hainburger Beamten auch einen Einbruch in eine Schule in der Stadt von Anfang November 2016. Dabei waren u.a. Bargeld und drei Laptops gestohlen worden. Der 17- und der 26-Jährige stehen unter Tatverdacht. Die Laptops wurden verkauft, eines der Geräte wurde inzwischen sichergestellt. Drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren und ein 15-Jähriger aus den Bezirken Bruck an der Leitha bzw. Horn wurden wegen Verdacht der Hehlerei angezeigt.