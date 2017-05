Frau bei Canyoning-Unfall schwer verletzt

Bei einem Canyoning-Unfall in Langau (Bezirk Scheibbs) hat am Samstag eine 37-Jährige schwere Beinverletzungen erlitten. Sie wurde von „Christophorus 15“ mit dem Tau geborgen und ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Die Frau war mit einem 31-jährigen Canyoning-Guide und dessen ebenfalls ausgebildeter Freundin (27) in die Tour eingestiegen, in der sich auch eine Sprungstelle befindet, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Nachdem die 37-jährige von den Begleitern über die Sprungvarianten unterwiesen worden war, sprang sie aus einer Höhe von etwa 5,5 Metern ins Wasser. Dabei dürfte sie den Einsprungbereich verfehlt haben und mit den Beinen gegen die schräg nach unten verlaufende, unter Wasser befindliche Felsformation geprallt sein.