Papst-Leo-Preis 2017 an engagierte Katholiken

In Horn wurden die Papst-Leo-Preise an Personen überreicht, die sich um die Katholische Soziallehre verdient gemacht haben. Die Jugendpreise gingen an die Amstettnerin Lydia Steiniger und an das Wissensdurstteam aus dem Bezirk Amstetten.

Der mit 2.000 Euro dotierte Papst-Leo-Preis 2017 für besondere Verdienste um die Katholische Soziallehre ging an Iris Straßer. Die geschäftsführende Gesellschafterin der Strasser & Strasser Consulting GmbH ist Initiatorin und Leiterin des Projekts „Verantwortung zeigen“, das im Süden Österreichs versucht, verantwortliches Wirtschaften zu fördern. 75 namhafte, meist größere und große Partner, schlossen sich der Initiative bereits an. Iris Straßer ist ehrenamtlich auch Präsidentin der Katholischen Aktion der Diözese Gurk.

Wolfgang Zarl

Erstmals wurden auch zwei Jugendpreise vergeben. Den Einzelpreis erhielt Lydia Steininger aus Amstetten, die als Volontärin in einer von den Salesianern Don Boscos geleiteten Pfarre in der Republik Kongo ein Jahr lang mitgearbeitet hat. Seither versucht sie, in Österreich durch Vorträge und andere Aktivitäten Vermittlerin zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen zu sein.

Den Gruppenpreis erhielt das Wissensdurstteam, das unter der Leitung von Mirjam Heigl aus Waidhofen an der Ybbs soziale, wissenswerte und actionreiche Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene im Mostviertel organisiert.

Ausgezeichnet wurden „Akte sozialer Gerechtigkeit“

Die Papst-Leo-Stiftung wurde 1985 zur Förderung der Katholischen Soziallehre gegründet. Sie wird von einem Kuratorium verwaltet und vergibt alle zwei Jahre die Papst-Leo-Preise. Geehrt werden Personen oder Institutionen, die sich um die Katholische Soziallehre durch Lehre und Publizistik, durch Umsetzung in Gesetzgebung, Projekten und Modellen sowie durch Akte sozialer Gerechtigkeit innerhalb Österreichs besonders verdient gemacht haben. Eingereicht werden können auch Initiativen von Entwicklungshilfe und internationaler Solidarität, insbesondere solche, für die österreichische Staatsbürger Verantwortung tragen.

Link: