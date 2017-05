Niederösterreichischer Wein für Cannes

Ab Mittwoch werden bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes Weine und Schaumweine der NÖ Landesweingüter ausgeschenkt: Rotwein aus Hollabrunn, Weißwein aus Mistelbach, Sekt aus Retz und Frizzante aus Krems.

Die Weine und Schaumweine sowie „prämierte Schmankerl aus den Landwirtschaftsschulen“, so Judith Hartl von den Niederösterreichischen Landesweingütern, werden während der Filmfestspiele im französischen Cannes von 17. bis 28. Mai im Österreich-Pavillon an der Strandpromenade ausgeschenkt: „Etwa 100 Flaschen Wein und Schaumwein werden nach Frankreich geliefert.“

Büro LR Schwarz

Bereits zum fünften Mal gibt es heuer niederösterreichischen Wein an der Côte d’Azur, beim wichtigsten Filmfestival der Welt. Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) hält das für „eine bedeutende Auszeichnung für die Leistungen der Landwirtschaftlichen Fachschulen und eine unbezahlbare Werbung für Niederösterreich.“

Etikett für Life Ball-Wein von Niederösterreicherin

Dass Niederösterreich nicht nur beim Inhalt, sondern auch beim Flaschendesign über die Landesgrenzen hinaus überzeugt, beweist Katharina Fischer. Denn die Studentin der New Design University in St. Pölten entwarf die Etiketten für die Weinflaschen des diesjährigen Life Balls, der am 10. Juni in Wien stattfindet.

Katharina Fischer/New Design University

Mehrere Wochen arbeitete die Studentin aus Krems an den Collagen. Mit den Motiven will die 24-Jährige „die negativen Gefühle und das Schamgefühl zeigen, die durch das Thema HIV von außen auf uns einwirken.“

Fischer wollte „positive Gefühle, wie Stolz, Lebensfreude und die Faszination der Andersartigkeit“ in den Etikettenentwürfen integrieren. Auch der Flascheninhalt kommt teilweise aus Niederösterreich, nämlich von den Weingütern Jahner in Wildungsmauer (Bezirk Bruck an der Leitha), Rosenberger in Palt (Bezirk Krems) und Zottl in Weißenkirchen (Bezirk Krems).

Links: