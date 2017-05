A4 nach Unfall gesperrt: Erhebliche Staus

Nach einem Lkw-Unfall ist Montagnachmittag die Richtungsfahrbahn Ungarn der Ostautobahn (A4) zwischen Fischamend und Bruck/Leitha-West total gesperrt gewesen, es gab kilometerlange Staus.

Ein mit Kunststoffgranulat beladenes Schwerfahrzeug war laut ASFINAG-Angaben umgestürzt, das Heck ragte auf die Gegenfahrbahn. Dorthin waren auch Teile der Mitteltrennung geworfen worden. Somit blieb in Fahrtrichtung Wien nur der Pannenstreifen passierbar.

APA/ASFINAG

Der Autobahnmeister der ASFINAG ging laut Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla davon aus, dass die Bergung des Lkws mehrere Stunden in Anspruch nehmen werde. An Umleitungsvarianten boten sich die B9 (zum Flughafen Wien) und die B10 (bis Bruck an der Leitha-Ost) an. Richtung Wien wurde Kraftfahrern ebenfalls zum Ausweichen - ab Bruck an der Leitha-West - geraten.

Umfangreiche Verzögerungen in beide Richtungen

Der Lkw-Unfall sorgte für erhebliche Staus in beide Fahrtrichtungen. Auf der gesperrten Fahrbahn nach Ungarn stand der Verkehr laut ÖAMTC bis zum Flughafen in Schwechat still. Richtung Wien, wo eine Spur frei war, gab es kilometerlangen Stau zwischen Bruck-West und Fischamend. Es wurde empfohlen, großräumig auszuweichen.

Auch auf der Ausweichstrecke B10 war jedoch mit umfangreichen Verzögerungen zu rechnen. Der ÖAMTC ging davon aus, dass die Behinderungen nach dem Unfall bis in die Abendstunden andauern werden.

