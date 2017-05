Warum Alkohol nicht als Problem gesehen wird

370.000 Menschen in Österreich sind alkoholkrank. Um Menschen zu motivieren, über ihren Alkoholkonsum nachzudenken, findet erstmals die „Dialogwoche Alkohol“ statt - mit mehr als 50 Veranstaltungen in Niederösterreich.

Nur einer von fünf Erwachsenen trinkt keinen Alkohol oder nicht mehr als maximal fünf Mal im Jahr. Mehr als die Hälfte der Österreicher trinkt regelmäßig Alkohol. 370.000 Menschen gelten tatsächlich als alkoholsüchtig. „Alkohol ist eines der größten Probleme, auf das zu wenig geachtet wird, weil es legal ist“, sagt Markus Weißensteiner von der Fachstelle Suchtprävention Niederösterreich.

Als risikoarm gilt für Männer ein Konsum von 0,6 Liter Bier oder zwei bis drei Achtel Wein täglich. Frauen können 0,4 Liter Bier oder ein bis zwei Achtel Wein konsumieren. Aber der Experte warnt: „Wenn es jemandem schwerfällt, an zwei aufeinander folgenden Tagen keinen Alkohol zu trinken, ist auch diese Menge problematisch.“

Alkoholberatung: Niederösterreich „gut abgedeckt“

Beim Thema Alkoholberatung ist Niederösterreich „gut abgedeckt“, sagt Weißensteiner. „Wir haben in jeder Bezirkshauptstadt eine Beratungsstelle und zusätzlich fünf Jugendberatungen“, so Weißensteiner. Dort werden auch Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Workshops mit Rauschbrillen, Sprechstunden und Tage der offenen Tür in der Dialogwoche Alkohol von 15. bis 21. Mai abgehalten. Mehr als 50 Veranstaltungen werden in Niederösterreich abgehalten. Dadurch will man informieren, sensibilisieren, zu Gesprächen anregen und dazu motivieren, über den eigenen Alkoholkonsum nachzudenken.

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol will gelernt sein. Die erwachsene Gesellschaft hat hier eine große Verantwortung - ihre Vorbildwirkung und Haltung spielen eine wichtige Rolle in der Prävention“, sagt Christoph Lagemann, Obmann der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Suchtvorbeugung.

