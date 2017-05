Drei Männer vergewaltigten 15-Jährige

Im Stadtgebiet von Tulln sollen drei Männer bereits im April ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich seither auf eine Asylunterkunft. 59 Männer, die dort leben, mussten DNA-Proben abgeben.

Die Asylunterkunft befindet sich ebenfalls in Tulln. Mit Informationen an die Öffentlichkeit ging die Polizei bislang aber bewusst restriktiv um, sagt Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion, gegenüber noe.ORF.at: „Wir haben uns bislang mit Informationen zurückgehalten, um die erste Phase der Ermittlungen nicht zu gefährden. Ganz genau ging es darum, dass sich mögliche Täter vor der Abgabe einer DNA-Probe nicht absetzen.“

Konkret mussten vergangene Woche 59 Männer eine DNA-Probe abgeben, ein Ergebnis soll laut Baumschlager in zwei Wochen vorliegen. Die Männer sind in einer Asylunterkunft in der Nähe des Tatortes untergebracht, bestätigt der Polizeisprecher einen Bericht der Zeitung „Heute“.

„Ermitteln in alle Richtungen“

Der Vorfall ereignete sich laut Baumschlager bereits vor einigen Wochen. Zwei Männer dürften das Mädchen gehalten haben, ein weiterer soll die 15-Jährige vergewaltigt haben. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich seither auf die Asylunterkunft. „Wir vermuten, dass es sich bei den Tätern um Asylwerber handelt, ermitteln aber auch in alle anderen Richtungen weiter.“