526 Einsätze für die Wasserrettung

Die niederösterreichische Wasserrettung ist im Vorjahr 526 Mal zu Einsätzen gerufen worden. Fast 400 freiwillige Helfer stellten sich dafür zur Verfügung. Nun rüsten sich die Retter für die kommende Badesaison.

Auf Seen, Badeseen und auf der Donau waren die Mitglieder der Wasserrettung im Vorjahr in erster Linie im Einsatz. Dort wurden überwiegend Freizeitsportaktivitäten am Wasser kontrolliert, hieß es in einer Aussendung der Wasserrettung. Die Spezialisten können jederzeit über 144 Notruf Niederösterreich alarmiert werden.

50.000 Stunden im Einsatz

Insgesamt leisteten die Wasserretter im Vorjahr 50.000 Stunden für den Schutz der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. „Hand in Hand mit anderen Rettungsdiensten sichert die Wasserrettung unsere niederösterreichische Rettungslandschaft, die europaweit qualitativ im Spitzenfeld liegt“, sagte der zuständige Landesrat Maurice Androsch (SPÖ).

APA/ CHRISTIAN GMASZ

Mit den Sommermonaten naht für die Wasserretter nun wieder die Hochsaison. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, finden laufend Übungen der Einsatzkräfte statt, auch organisationsübergreifend.

Markus Schimböck, Präsident der österreichischen und niederösterreichischen Wasserrettung, rief in diesem Zusammenhang das Motto der Wasserrettung in Erinnerung: „Jeder Nichtschwimmer ein Schwimmer, jeder Schwimmer ein Rettungsschwimmer. Würde das in unserer Gesellschaft bereits im Kindesalter umgesetzt werden, könnten viele Unfälle und Einsätze verhindert werden“, erklärte Schimböck.

