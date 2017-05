Pernkopf: Gatterjagdverbot ab 2029

Die Jagd in eingezäunten Revieren soll verboten werden. Das hat Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Dienstag angekündigt. Das Verbot soll noch vor dem Sommer auf Schiene gebracht werden und ab 2029 gelten.

Schon seit zwei Jahren dürfen in Niederösterreich keine neuen Jagdgatter mehr errichtet werden, nun sollen auch bestehende Gatter aufgelöst werden, kündigt Pernkopf an und verweist auf ein Gutachten der Universität für Bodenkultur: „Die nachhaltige Jagd ist definiert als Jagd in freier Wildbahn. Das heißt: Ohne Zäune, ohne Einschränkung, ohne umfriedete Eigenjagdgebiete.“

Längere Übergangsfrist als im Burgenland

Spätestens 2029 müssen alle Jagdgatter aufgelöst sein, während beispielsweise im Burgenland die Übergangsfrist nur bis zum Jahr 2023 laufen soll. Niederösterreich wolle sich allerdings vor etwaigen Schadensersatzzahlungen schützen, „außerdem geht es darum, einen gewissen Investitionsschutz, Vertrauensschutz und Eigentumsschutz zu gewähren“, sagt Pernkopf.

Pernkopf verwies gegenüber noe.ORF.at darauf, dass das Jagdrecht in Niederösterreich in den vergangenen Jahren sukzessive verschärft worden sei und man diesen Weg nun konsequent fortsetze. Seitens der Verantwortlichen agiere man auf Basis der Berner Konvention: „Und das nehmen wir ernst und deswegen die Umsetzung. Nach dem Verbot von neuen Jagdgattern wird es auch ein Auslaufen bestehenden mit einer entsprechenden Übergangsfrist geben."

„Traditionelle Jagd bleibt aufrecht“

„Die traditionsreiche und notwendige Jagd zum Schutz vor Wildschäden bleibt natürlich weiterhin aufrecht, hier gibt es keinen Millimeter Änderung“, sagte Pernkopf weiter. Vielmehr kündigte er ein Maßnahmenpaket an: „Zum Beispiel beim Thema Jagdpädagogik. Das macht Sinn und die andere Sache ist so entschieden worden, wie es Experten vorgeschlagen haben. Das ist ein klarer Weg, das wird auch Vorbild für andere Bundesländer sein.“ Aktuell gibt es in Niederösterreich nach Angaben des Büros Pernkopf 71 Jagdgatter, die eine Fläche von 23.500 Hektar umfassen.

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at

Links: