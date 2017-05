Kletterstars in Waidhofen an der Ybbs

Die besten Kletterer Österreichs kämpfen am Wochenende in Waidhofen an der Ybbs um die Staatsmeistertitel. Der Höhepunkt ist am Samstag die Boulder-Staatsmeisterschaft, wo auch der Niederösterreicher Georg Parma startet.

Waidhofen an der Ybbs ist schon für die Staatsmeisterschaften gerüstet. Bereits zum Wochenstart wurde mit dem Aufbau der Kletterwände und der nötigen Infrastruktur begonnen. „Rund sieben Sattelzüge haben das Material für die Bühne, die Kletterwände und die Klettertürme für die Besucher herangekarrt. Alleine die Bühne ist 32 Meter breit und acht Meter hoch“, sagt Organisator Martin Teufel.

Den Auftakt machen Hobbysportler

Den Auftakt der Kletter-Staatsmeisterschaften machen die Hobbysportler am Freitag. Der große Höhepunkt sind am Samstag die Staatsmeisterschaften im Bouldern. Das Programm beginnt um 9.00 Uhr und läuft den ganzen Tag. Neben Live-Musik und Gastronomie ist auch eine lange Einkaufsnacht geplant. Spannend wird es aus sportlicher Sicht am Abend, wenn die Finalistinnen und Finalisten präsentiert werden. Ab 20.00 Uhr klettern sie um den Sieg.

ORF

Zu den Favoriten bei den Herren zählt neben Österreichs Aushängeschild Jakob Schubert auch Niederösterreichs Nachwuchshoffnung Georg Parma. Der 20-jährige Eichgrabener (Bezirk St. Pölten) ist Jugend-Europameister. Heuer bestreitet Parma erstmals die komplette Boulder-Weltcupsaison.

Fischhuber unterbricht „Pension“

Ein Mann steht in Waidhofen an der Ybbs unter ganz besonderer Beobachtung: Der zweifache Vize-Weltmeister Kilian Fischhuber. Er feiert bei den Staatsmeisterschaften in seiner Heimat ein Comeback. Der Waidhofener beendete seine Karriere 2014, stellt sich in seiner Heimat aber noch einmal der starken Konkurrenz. Fischhuber zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Kletterern. Als erster Athlet überhaupt konnte der 34-Jährige fünfmal den Boulder-Gesamtweltcup gewinnen.

ORF

„Ich freue mich total auf den Wettkampf in Waidhofen und werde dafür meine ‚Pension‘ unterbrechen“, so Fischhuber. „Natürlich werden mir die Jungen ordentlich einheizen. Aber da denke ich gerne an die Weltmeisterschaften in München 2005 zurück. Damals hatte ich große Titelchancen und musste mich im Finale nur dem 38-jährigen Russen Salavat Rakthmetov geschlagen geben.“

Niederösterreicherinnen fordern Anna Stöhr

Bei den Damen ist die siebenfache Staatsmeisterin Anna Stöhr die große Favoritin. Die niederösterreichischen Hoffnungen ruhen auf gleich drei Athletinnen aus Haag, allen voran Jessica Pilz. Der Start der 20-Jährigen ist aufgrund einer Verletzung aber noch nicht sicher. Ebenfalls auf Spitzenplätze hoffen Laura Stöckler und Eva Maria Hammelmüller.

Abgeschlossen wird das Kletter-Wochenende am Sonntag mit den Landesmeisterschaften, bei denen die besten Nachwuchskletterer aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland um die Titel kämpfen. Der Startschuss zu den Wettkämpfen fällt am Freitag um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

