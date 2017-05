Brutaler Raubüberfall auf Geldinstitut

Ein brutaler Raubüberfall auf ein Geldinstitut hat sich Mittwochfrüh in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) ereignet. Zwei unbekannte Täter fesselten offenbar die Mitarbeiter und konnten mit ihrer Beute flüchten.

Kurz nachdem die Bank in Felixdorf aufsperrte, gegen 7.30 Uhr, spielten sich in dem Geldinstitut die dramatischen Szenen ab. Laut Polizei konnten zwei bewaffnete unbekannte Täter in die Filiale eindringen und bedrohten die Mitarbeiter.

Alarmfahndung ohne Erfolg

Laut Auskunft der Landespolizeidirektion Niederösterreich fesselten die Täter zwei Mitarbeiter der Bank. Dann ergriffen sie mit einer Beute in noch unbekannter Höhe die Flucht, laut Polizei mit einem Auto mit rumänischem Kennzeichen. Eine sofort eingeleite Alarmfahndung blieb ohne Erfolg.

Eine weitere Bankmitarbeiterin, die etwas später in die Filiale gekommen ist, verständigte die Polizei und konnte ihre Kollegen aus der misslichen Lage befreien. Die zwei gefesselten Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Sie erlitten aber einen Schock und werden zur Zeit von einem Akutteam psychologisch betreut. Die Einvernahmen der Ermittler laufen.