Erstmals 30-Grad-Marke überschritten

Mit kräftigem, föhnigen Südwind stiegen am Freitag die Temperaturen zum ersten Mal in diesem Jahr über die 30-Grad-Marke. Spitzenreiter waren ex aequo drei Orte in Niederösterreich mit jeweils 30,5 Grad.

Wieselburg, Oberndorf an der Melk (beide Bezirk Scheibbs) und Waidhofen an der Ybbs lagen mit 30,5 Grad an der Spitze. Es folgten Bad Ischl in Oberösterreich (30,3 Grad) auf Platz zwei, Amstetten (30,1 Grad) auf Platz drei und die beiden oberösterreichischen Orte Schärding und Weyer (je 30 Grad) auf Platz vier. An rund 155 von insgesamt etwa 270 Wetterstationen registrierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitag nach eigenen Angaben einen „Sommertag“ und demnach einen Höchstwert von mindestens 25 Grad.

APA/Herbert Pfarrhofer

An sieben Wetterstationen der ZAMG wurde außerdem ein sogenannter „Hitzetag“ mit mindestens 30 Grad registriert. Alle liegen in den Föhnregionen an der Nordseite der Alpen. Selbst am Sonnblick (Salzburg) in 3.109 Metern Seehöhe wurden Plusgrade gemessen - mit einem Höchstwert von 2,2 Grad. Nur am Brunnenkogel in Tirol in 3.437 Metern Seehöhe blieb es frostig mit minus 0,9 Grad. Am Wochenende wird es dann wieder kühler. Die Prognose geht von Höchstwerten zwischen 15 und 22 Grad und wechselhaftem Wetter aus.

