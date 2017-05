Ein Toter nach einsatzreicher Sturmnacht

Der Sturm hat in der Nacht auf Samstag zu zahlreichen Einsätzen geführt. In Stephanshart (Bezirk Amstetten) kam ein Pensionist ums Leben, als er eine Straße freiräumen wollte. In St. Pölten wurden Absperrgitter für den Ironman umgerissen.

Die starken Sturmböen führten dazu, dass in weiten Teilen Niederösterreichs zahlreiche Feuerwehren ausrücken mussten. Die Bereichsalarmzentrale in Amstetten musste ab 20.00 Uhr sogar mehrfach besetzt werden, sagte Philipp Gutlederer, der Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Amstetten. Im Sekundentakt seien Notrufe eingegangen, weil immer wieder Bäume umgestürzt waren oder Äste abgerissen wurden.

Zu einem besonders dramatischen Zwischenfall kam es gegen 22.00 Uhr in Stephanshart (Bezirk Amstetten). „Ein 80-jähriger Mann wollte einen Baum beseitigen und wurde dabei von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert“, schilderte Gutlederer gegenüber noe.ORF.at. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Vorbereitungen für Ironman von Sturm durchkreuzt

In St. Pölten kam es ebenfalls zu zahlreichen Sturmschäden. Rund um die NV Arena des SKN St. Pölten, wo am Sonntag der Ironman stattfinden soll, rissen die starken Windböen hunderte Meter Absperrgitter nieder. Außerdem wurden zahlreiche Transparente zerrissen. Um die dortigen Aufbauten weitgehend zu schützen, wurden Lkw und Transporter vor die errichten Zelte gefahren, um die Angriffsfläche für den Sturm zu verringern.

stamberg.at / Helmut Stamberg

Auf der Kremser Schnellstraße (S33) wurde außerdem ein Baum umgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Feuerwehren konnten die Stelle absichern und den Baum mittels Kettensäge zerlegen und anschließend beseitigen.

Bei Greifenstein (Bezirk Tulln) musste die Feuerwehr am Samstag eine Motorjacht flott machen. Das neun Tonnen schwere Boot dürfte wegen des heftigen Sturms in der Nacht unbemerkt abgetrieben sein und war auf eine Sandbank aufgelaufen, berichtete Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando. Die Freiwilligen Feuerwehren Korneuburg und Kritzendorf rückten mit 35 Helfern aus. Nachdem der Antrieb händisch freigeschaufelt worden war, wurde die Motorjacht mit Hebekissen angehoben und von Arbeitsbooten der Feuerwehr ins tiefe Wasser gezogen.

Insgesamt 50 Einsätze in Sturmnacht

„Durch die Windspitzen von 80 km/h beginnend vom westlichen Niederösterreich in Amstetten über in den Zentralraum Richtung St. Pölten und Tulln und weiter nach Wien waren doch circa 50 Feuerwehreinsätze durchzuführen“, zog Bernd Wessely von der Landeswarnzentrale eine erste Bilanz. Speziell im Bezirk Amstetten sollen die Feuerwehren im Dauereinsatz gewesen sein. Laut Gutleder, dem Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos, waren die Helfer bis Samstag um 6.00 Uhr Früh im Einsatz.