Große Rettungsübung in Gaming

Das Rote Kreuz hält in Gaming (Bezirk Scheibbs) eine große Rettungsübung ab. Die Helfer proben dabei unterschiedliche Szenarien. Neben 50 Rettungskräften nehmen auch Polizei, Feuerwehr und Bergrettung an der Übung teil.

Nachdem am Freitag die Theorie im Vordergrund stand, wird am Samstag, am zweiten Tag der Gaminger Sanitäter- und Notarzttage, die Praxis geprobt. Dabei geht es darum, außergewöhnliche Situationen zu simulieren, etwa die Rettung einer Person aus einem Bachbett, erklärt Lukas Hürner von der Bezirksstelle Scheibbs.

Helfer üben auch Bedrohungslagen

Neben möglichen Rettungsaktionen sollen auch Situationen nachgestellt werden, bei denen die Helfer selbst mit einer möglichen Bedrohungslage konfrontiert sind. Derartige Situationen kommen laut Hürner insbesondere bei Beziehungsstreitigkeiten immer wieder vor. Dabei würde sich die Gewalt gegen die Helfer richten.

Umso wichtiger sei es, dass die Helfer auf derartige Fälle vorbereitet sind. An der Rettungsübung in Gaming nehmen neben Rettungskräften und Sanitätern auch Polizei, Feuerwehr und Bergrettung teil. Gemeinsam wollen sie unterschiedliche Übungsszenarien trainieren.

