Auto prallte gegen Baum: Drei Schwerverletzte

In Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) sind am Samstag drei Autoinsassen schwer verletzt worden, als ihr PKW von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Ein 17-Jähriger musste in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstagvormittag gegen 9.20 Uhr auf der L4069. Das Fahrzeug, in dem sich vier junge Erwachsene befanden, war von Dreistetten nach Bad Fischau (beide Bezirk Wiener Neustadt) unterwegs, als das Auto gegen einen Baum prallte.

19-jähriger Lenker konnte Hilfe holen

Der 19-jährige Lenker habe das Auto verlassen können und sofort Hilfe herbeigerufen. Wie die Landespolizeidirektion berichtete, wurden die anderen drei Insassen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren im deformierten Auto eingeklemmt. Der 17-Jährige sei mit dem Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen und in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden, Lebensgefahr dürfte nicht bestehen.

Der 18-jährige Beifahrer und Fahrzeugbesitzer sowie ein 16-jähriger Mitfahrer wurden laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Dort soll auch der 19-jährige Lenker ambulant behandelt worden sein.