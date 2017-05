Ironman endet mit deutschem Doppelsieg

Bei der elften Auflage des „Ironman 70.3 St. Pölten“ hat es am Sonntag eine Galavorstellung der deutschen Triathletinnen und Triathleten gegeben. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ging der Sieg an das Nachbarland.

Kühle Temperaturen, strömender Regen und starker Wind verlangten den Athletinnen und Athleten beim Ironman am Sonntag alles ab. Am besten damit zurecht kamen die Sportler aus Deutschland. Bei den Herren holten sie gleich alle drei Podestplätze. Zum ersten Mal ganz oben auf dem Podest in St. Pölten stand Nils Frommhold. „Letztes Mal hat es ja ganz knapp nicht geklappt, da wurde ich Zweiter. Es ist natürlich cool, so häufig gewinnt man in seinem Sportlerleben nicht, von daher hätte es nicht besser laufen können“, so der Erstplatzierte.

Deutsches Trio holt sich Podestplätze

Trotz der erschwerten Bedingungen schaffte Frommhold die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und den Halbmarathon in einer Gesamtzeit von 3:56:47 Stunden. Platz zwei ging an den Vorjahressieger Andreas Böcherer (3:59:04) und Platz drei belegte der deutsche Landsmann Maurice Clavel (4:00:04).

Als bester Österreicher holte der Tiroler Thomas Steger Platz vier. Angesichts der Kälte und des strömenden Regens spricht er von einem tollen Ergebnis: „Ich bin so erforen auf den ersten 60 Kilometern am Rad. Ich habe drei Mal ans Aussteigen gedacht, habe dann sogar bei einer Ladestation abgebremst. Ich bin dann aber doch weitergefahren und freue mich total.“

Philipp holte bei Frauen neuerlich Platz eins

Bei den Frauen ging der Sieg an die deutsche Triathletin Laura Philipp. Sie wiederholte ihren Vorjahressieg und schaffte alle drei Disziplinen mit einem Vorsprung von fast zehn Minuten in einer Gesamtzeit von 4:23:31 Stunden. „Es war heute nicht leicht und ich möchte mich bei den Organisatoren für die tolle Organisation bedanken“, so Philipp. Platz zwei ging an die Niederländerin Yvonne Van Vlerken (4:33:12) und beste Österreicherin wurde die Niederösterreicherin Lisa Hütthaler auf Platz drei (4:34:21).

Neben tausenden Zuseherinnen und Zusehern besuchten auch Sportlandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) den Triathlon. "Es ist fantastisch ein Event wie den Ironman 70.3 hier in Niederösterreich zu haben. Neben unglaublichen sportlichen Leistungen, sowohl im Spitzen- als auch Breitensport, bringt die Veranstaltung mit 25.000 Nächtigungen eine regionale Wertschöpfung von rund 2,7 Millionen Euro“, so Bohuslav.

