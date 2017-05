Zwei Stiere durch Spaltboden gestürzt

Auf einem Bauernhof in Hagsdorf (Bezirk Melk) ist es am Montag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Zwei Stiere brachen im Stall ein und stürzten in eine eine Güllegrube. Die Tiere sollen notgeschlachtet werden.

Der Spaltboden in dem Stall in Hagsdorf im Gemeindegebiet von Persenbeug-Gottsdorf brach unter dem Gewicht der zwei jeweils 700 Kilogramm schweren Stiere. Die Tiere fielen in die darunter liegende Güllegrube. Die Feuerwehren Gottsdorf und Persenbeug versuchten, die Stiere aus der besonders engen Güllegrube zu retten.

„Die Güllegrube ist etwa zehn mal fünf Meter groß. Deswegen war es den Feuerwehrleuten trotz größter Bemühungen nicht möglich, zu den beiden rabiaten Tieren vorzudringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber noe.ORF.at.

Zu den Tieren in die Grube abzusteigen, wäre lebensgefährlich, wurde betont. Auch eine Betäubung sei zu riskant, sagte Resperger. Der Stall wiederum sei zu niedrig, um mit Bergegeräten arbeiten zu können, da die Geräte nicht zufahren können. Die Stiere sollen daher notgeschlachtet werden.

Links: