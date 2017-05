Versuchte Vergewaltigung: Polizei sucht Täter

Wie am Montag bekannt wurde, soll ein unbekannter Täter am 22. April versucht haben, eine 40-Jährige in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) zu vergewaltigen. Der Täter wird nun mittels Phantombild gesucht.

Der Unbekannte soll die 40-Jährige laut Polizeiangaben in ein Waldstück gezerrt haben und versucht haben ihre Hose zu öffnen. Die Frau konnte sich losreißen und flüchten. Sie blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Opfer konnte erst jetzt Angaben machen

Der Vorfall hat sich bereits in den Abendstunden des 22. April zugetragen. Da das Opfer zu keinem früheren Zeitpunkt in der Lage war, Angaben über den Vorfall zu machen, konnte die Polizei erst jetzt ein Phantombild anfertigen. Der Fall wurde außerdem erst am Montag öffentlich gemacht, da die ersten Ermittlungsschritte nicht behindert werden sollten, heißt es von der Landespolizeidirektion.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Der mutmaßliche Täter soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und 45 bis 50 Jahre alt sein. Laut Angaben des Opfers soll er vermutlich ausländischer Herkunft sein. Auffällig seien dunkle und buschige Augenbrauen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram unter 059133-3203 erbeten.