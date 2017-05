Suchaktion: 82-Jährige aus Pflegeheim vermisst

Seit Sonntagvormittag ist eine 82-Jährige aus dem Landespflegeheim in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) abgängig. Die Suche verlief bis jetzt erfolglos, nun wird auch in Tschechien und Wien gesucht.

Die 82-Jährige soll am Sonntag gegen 11.00 Uhr das St. Vitusheim in Laa an der Thaya verlassen haben. Seitdem fehlt von der Frau aus Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) jede Spur. Die Mitarbeiter des Pflegeheims verständigten schließlich die Polizei. Schon am Sonntag suchte ein Suchtrupp von 80 Personen nach der 82-Jährigen, doch die Suche verlief erfolglos.

Vermisste trägt dunkle Hose und grauen Pullover

Am Montag wurde die Suchaktion mit 40 Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei sowie Rettungshunden und zahlreichen freiwilligen Helfern flächenmäßig ausgeweitet. Nun wird auch in Tschechien und Wien nach der Vermissten gesucht. Die Frau trägt eine dunkle Hose und einen grauen Pullover, teilte die Polizei mit.

privat

Die 82-Jährige wird seit Herbst 2015 im St. Vitusheim betreut. „Die Frau hat bisher keine Weglauftendenz gezeigt", heißt es vom Pflegeheim in Laa an der Thaya, „umso mehr sind die Angehörigen und Pfleger überrascht über das Verschwinden.“ Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Laa an der Thaya unter der Telefonnummer 059133-3268.