Bankomat-Diebstahl: Teile des Tresors entdeckt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in ein Lebensmittelgeschäft in Hollabrunn eingebrochen worden. Ein Bankomat wurde aus der Verankerung gerissen. Nun wurden Teile des Automaten und das Tatfahrzeug gefunden.

Die Täter rissen den Bankomaten vergangenen Freitag mit einem Kleintransporter aus der Verankerung und transportierten ihn ab, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Nun wurde das Fahrzeug auf einem Acker im rund 25 Kilometer entfernten Eggenburg (Bezirk Horn) entdeckt.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Teile des Bankomats im Bachbett gefunden

Der Kleintransporter wurde vermutlich am Donnerstag in Korneuburg gestohlen. Außerdem wurden einem Bachbett neben dem Transporter Teile des Tresors des Geldautomaten gefunden. Das Gerät war aber aufgeschnitten. Das Geld wurde mitgenommen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.