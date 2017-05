Wr. Neustadt: Bewaffneter Mann verhaftet

Am Montagnachmittag wurde in Wiener Neustadt ein bewaffneter Mann festgenommen. Er dürfte mit zwei Personen Drogen genommen haben. Der Mann und die Frau wurden bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Rettung alarmierte am Montagnachmittag die Polizei, da zwei bewusstlose Personen in einem Auto nahe des Stadtparks in Wiener Neustadt entdeckt wurden. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage von noe.ORF.at mit. Ein dritter Mann war ebenfalls beim Auto und war im Besitz einer Waffe.

Drogenmissbrauch im Auto

Die drei Personen dürften nach ersten Erhebungen der Polizei im Auto Drogen genommen haben. Die zwei Bewusstlosen wurden mit der Rettung ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Der bewaffnete Mann wurde von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Landespolizeidirektion.