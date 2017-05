Höchste Autodichte in Niederösterreich

Niederösterreich ist das Bundesland mit den meisten Autos pro Kopf. Das ergab eine Studie des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Von den zehn Bezirken mit der höchsten Pkw-Dichte in Österreich liegen sechs in Niederösterreich.

Autos pro 1.000 Einwohner Bezirk Waidhofen an der Thaya: 703

Bezirk Zwettl: 693

Bezirk Südoststeiermark: 690

Bezirk Horn: 679

Bezirk Jennersdorf: 677

Bezirk Güssing: 677

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 673

Bezirk Mistelbach: 669

Bezirk Gmünd: 668

Bezirk Mödling: 667

Der Bezirk Waidhofen an der Thaya kommt auf 703 Autos pro 1.000 Einwohner und führt damit die Liste der Bezirke mit der höchsten Pkw-Dichte im Jahr 2016 an. Dahinter liegt auf Platz zwei der Bezirk Zwettl mit 693 Autos. Hinter dem Bezirk Südoststeiermark liegt der Bezirk Horn mit 679 auf Platz vier. Die Plätze acht, neun und zehn belegen die Bezirke Mistelbach, Gmünd und Mödling.

Auffällig sei, dass viele dieser Bezirke zwar rückläufige Einwohnerzahlen aufwiesen, aber trotzdem mehr Autos gezählt wurden, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. Zudem sank im Vorjahr der „Pkw-Besetzungsgrad“ weiter, das heißt, „obwohl die Autos schwerer und breiter werden, fahren immer weniger im Auto mit.“ In 100 Autos saßen 2016 durchschnittlich nur mehr 115 Personen. Im Jahr 1990 waren es noch 140 Personen.

Carsharing in 60 Gemeinden

Wie unmittelbar die Autodichte mit dem Angebot an öffentlichem Verkehr zu tun hat, zeigen die Schlusslichter der VCÖ-Auswertung, also jene Bezirke mit den wenigsten Autos gemessen an der Bevölkerungszahl. Diese waren ausschließlich Wiener Bezirke - mehr dazu in Immer mehr verzichten auf das Auto (wien.ORF.at; 22.5.2017). Als positiv beurteilt der VCÖ die Bemühungen der niederösterreichischen Gemeinden, Car-Sharing anzubieten. Das sei schon in 60 Gemeinden der Fall.

