Schwechat: Automatenknacker festgenommen

Zwei Männer sollen fünfmal Automaten in einem Container am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) aufgebrochen haben. Bei einem erneuten Einbruchsversuch wurden die mutmaßlichen Täter verhaftet.

Seit November des vergangenen Jahres sollen ein 29-Jähriger und sein 31-jähriger Komplize mehrmals Automaten in einem Container auf dem Gelände des Flughafens Wien-Schwechat aufgebrochen haben. Dabei wurden Getränke, Süßigkeiten und Zigaretten gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Polizeibeamten das Täterfahrzeug eruieren und am Montag in den frühen Morgenstunden nach einem neuerlichen Einbruchsdiebstahl anhalten. Die mutmaßlichen Täter, zwei rumänische Staatsbürger, wurden festgenommen.

Duo soll sechs Einbrüche begangen haben

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat wiesen den Beschuldigten letztlich sechs Einbruchsdiebstähle nach. Fünfmal wurden die drei Automaten in dem Container auf dem Flughafen-Areal geknackt. Im August 2016 war außerdem ein Gerät an einer Tankstelle im Stadtgebiet von Schwechat das Ziel. Erbeutet wurden Lebensmittel, Zigaretten und Bargeld. Der 31-Jährige war laut Polizei nicht geständig, der 29-Jährige zeigte sich teilgeständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.