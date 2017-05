Ironman hat „Nachspiel“ für NV Arena

Der Starkregen beim „Ironman 70.3 St. Pölten“ hat nicht nur den Teilnehmern alles abverlangt, sondern auch dem Rasen in der NV Arena. Um die Bundesliga nicht zu gefährden, mussten Teile des Platzes in Rekordzeit saniert werden.

Die Wechselzone des „Ironman 70.3 St. Pölten“ war heuer direkt in der NV Arena aufgebaut, weil der Trainingsplatz neben dem Stadion saniert wird. Am Sonntag liefen mehr als 2.000 Athletinnen und Athleten bei strömendem Regen durch das Stadion zu ihren Rädern und vor dem abschließenden Halbmarathon auch wieder zurück. Das hinterließ natürlich Spuren und der Rasen wurde teilweise stark in Mitleidenschaft gezogen.

zurück von weiter

Eigentümer der NV Arena ist das „Sportzentrum Niederösterreich“, der Fußball-Bundesliga-Club SKN St. Pölten ist der Hauptmieter. Mit dem SKN wurden alle Maßnahmen abgestimmt, erklärt Geschäftsführer Franz Stocher: „Aufgrund der Wettervorhersage war uns klar, dass wir bereits vor dem Bewerb entsprechende Vorkehrungen zur Sanierung des Rasens treffen müssen. Die Besichtigung des Stadions fand noch am Sonntag im Anschluss an die Veranstaltung statt und der vorbestellte Rollrasen wurde in entsprechender Menge von der ausführenden Firma beim Lieferanten abgerufen.“

Rasenteile bereits ausgetauscht

Am Montag wurde der beschädigte Rasen abgetragen und danach die neue, drei Zentimeter dicke Sode verlegt. Bis zum Fußball-Bundesliga-Spiel des SKN gegen Wolfsberg am Donnerstag (Beginn 16.30 Uhr) wird der Rasen weiterhin von den Greenkeepern vom „Sportzentrum Niederösterreich“ gepflegt.

Links: