Gutes Zeugnis für Krankenhäuser

Die Patienten haben sich im vergangenen Jahr zufrieden mit den Spitälern in Niederösterreich gezeigt. Die 25 bewerteten Standorte der Landeskliniken-Holding erreichten in der Befragung 2016 92,44 von 100 möglichen Punkten.

Die Gesamtbewertung für die Landes- und Universitätskliniken im Bundesland ist gegenüber dem Jahr zuvor (92,38) minimal gestiegen. Besonders gut schnitten das Pflegeteam mit 95,86 Punkten und die Ärzte mit 94,03 Punkten ab. Die „deutlichste Verbesserung“ gab es laut Markus Klamminger, dem stellvertretenden medizinischen Geschäftsführer, beim Service (unter anderem Essen, Sauberkeit und Zimmerausstattung). Auf die Bewertung ausgewirkt haben sich Neubauten wie in Neunkirchen - das Landesklinikum machte Klamminger zufolge mit plus neun Punkten den größten Sprung im Jahresvergleich.

38.770 Patienten nahmen an Befragung teil

Unter den Krankenhäusern mit mehr als 300 Betten erreichten Amstetten, Horn und Neunkirchen die beste Bewertung. Bei Häusern unter 300 Betten führen Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs und Zwettl. 38.770 Patienten an 25 von 27 Standorten der Landeskliniken-Holding nahmen von August bis November 2016 an der Befragung teil. Heuer soll der Fokus auf postoperative Schmerzbehandlung gelegt werden, für 2018 soll der Fragebogen überarbeitet werden.

Die Befragung, die seit dem Jahr 2006 durchgeführt wird, soll Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, erklärt Klamminger: „Vor allem das Informationsmanagement für den Patienten während und nach der Entlassung war die große Maßnahme, wo wir am meisten investiert und am meisten auch gemacht haben.“ Neu installiert wird ab Juni eine neue Telefon-Hotline, die unter 0800/144-844 Auskunft über Wartezeiten für planbare Operationen an den Spitalstandorten im Bundesland gibt, kündigte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Mittwoch an.

„Wenn ich sehe, dass ein notwendiger Eingriff in einer bestimmten Klinik so und so lange dauert, kann ich mich informieren, ob es vielleicht in weiterer Nähe zu meinem Heimatort eine Klinik gibt, in der es vielleicht schneller geht“, konkretisierte Pernkopf. Bereits seit 2012 werden auf der Website der Landeskliniken-Holding Wartezeiten für orthopädische Eingriffe, Augen-OPs und neurochirurgische Operationen aufgelistet, die Hotline informiert auch über Fristen für planbare chirurgische, gynäkologische und urologische Eingriffe.

