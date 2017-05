S3: Fahrbahnen werden ab Montag saniert

Am Montag beginnt die Sanierung der Weinviertler Schnellstraße (S3). Brücken und Fahrbahnen werden in Stand gesetzt. Zudem beginnen im Juni die Vorarbeiten zum lang geplanten Weiterbau der S3.

Zunächst werden die Brücken in dem einspurigen Bereich zwischen Obermallebarn, einer Katastralgemeinde von Sierndorf (Bezirk Korneuburg), und Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) saniert. „Damit wir die Behinderungen so gering wie möglich halten, teilen wir diese Arbeiten in drei Phasen zu jeweils nur 500 Metern“, sagt Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH, „dort gilt dann jeweils Tempo 60 und die Fahrspur wird schmäler.“

Voraussichtlich am 8. August sollen diese Arbeiten beendet sein, danach werden die Fahrbahnen zwischen Sierndorf und Göllersdorf in Stand gesetzt. Dabei muss die S3 zum Teil gesperrt werden, der Verkehr wird umgeleitet. Dieser Teil der Arbeiten soll bis Ende August abgeschlossen sein. Insgesamt investiert die ASFINAG 2,4 Millionen Euro in die Sanierung der S3.

Erste Vorarbeiten zu S3-Weiterbau

Im Juni beginnen auch die ersten Vorarbeiten für den Weiterbau der S3, dessen Baustart immer wieder verschoben wurde - mehr dazu in Grünes Licht für Weiterbau der S3 (noe.ORF.at; 3.4.2017). Im Bereich Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) werden zwei Brücken über die Nordwestbahn gebaut. Der Verkehr wird dabei aber nicht beeinträchtigt, so ASFINAG-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla.

