Sechs Verletzte bei Kollision mit Bus

In St. Pölten ist am Mittwoch ein Linienbus mit drei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt. Eine Frau war in ihrem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im Stadtteil Wagram an der Kreuzung Unterwagramer Straße Ecke Bozener Straße. Zwei Verletzte wurden laut Aussendung der Feuerwehr ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Vier weitere Personen erlitten Blessuren, mussten aber nicht ins Spital.

Ein Pkw wurde schwer beschädigt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die anderen Fahrzeuge, darunter auch der Linienbus, konnten ihre Fahrt selbstständig fortsetzen. Auch eine Straßenlaterne wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Unfallursache stand vorerst nicht fest.

