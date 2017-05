Pkw-Lenker im Weinviertel tödlich verunglückt

Ein Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag im Weinviertel tödlich verunglückt. Der 41-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn war mit seinem Auto frontal gegen eine betonierte Feldwegzufahrt geprallt.

Der 41-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn war im Ortsgebiet von Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache von der B45 abgekommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.

Der Pkw-Lenker stieß mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine betonierte Feldwegzufahrt. Der Mann wurde von den Feuerwehren Zellerndorf und Retz aus dem Fahrzeug geborgen, er starb noch an der Unfallstelle.

Vier Verlezte bei Pkw-Zusammenstoß

Bei einem Pkw-Zusammenstoß im Waldviertel sind am Freitagnachmittag vier Personen leicht verletzt worden. Ein Auto wurde durch den Anprall an einer Kreuzung der LB2 in ein angrenzendes Feld geschleudert, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau (Bezirk Zwettl), die das Fahrzeug mittels Seilwinde und Kran barg. Die Verletzten wurden in das Landesklinikum Horn gebracht.