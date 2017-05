Weihbischof Leichtfried feiert Dreifachjubiläum

Der St. Pöltner Weihbischof Anton Leichtfried wird am Dienstag 50 Jahre alt. Die Diözese St. Pölten feiert das Dreifachjubiläum - zehn Jahre Bischof, 25 Jahre Priester - am Sonntag um 15.30 Uhr mit einer Andacht im St. Pöltner Dom.

Weihbischof Anton Leichtfried gelte als achtsamer Zuhörer, der aber gleichzeitig auch viel „Schmäh und Humor“ habe, hieß es in einer Aussendung der Diözese St. Pölten. Er wurde am 30. Mai 1967 in Scheibbs geboren, seine Heimatpfarre ist Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs). Er absolvierte das Stiftsgymnasium Seitenstetten (Bezirk Amstetten) und trat anschließend in das Priesterseminar St. Pölten ein.

Von 1987 bis 1992 war Leichtfried im internationalen Priesterseminar Germanicum-Hungaricum in Rom und erwarb das Lizentiat in Dogmatischer Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Am 10. Oktober 1991 empfing er in der Jesuitenkirche San Ignazio in Rom die Priesterweihe.

Nach Kaplansjahren in Oberwölbling (Bezirk St. Pölten) und Waidhofen an der Thaya absolvierte Leichtfried das Doktoratsstudium im deutschen Freiburg im Breisgau. Von 2000 bis 2005 war er Spiritual am Propädeutikum in Horn. Am 4. März 2005 ernannte ihn Bischof Klaus Küng zum Regens des Priesterseminars der Diözese St. Pölten.

Leichtfrieds Wahlspruch lautet „Da cor docile“

Anton Leichtfried wurde am 25. Februar 2007 im Dom der Landeshauptstadt zum Bischof geweiht. Als Wahlspruch wählte er „Da cor docile“ („Gib ein hörendes Herz“). Dieser Satz stammt aus dem ersten Buch der Könige und drückt die Bitte des jungen Königs Salomo an Gott aus, in seinem Inneren immer ein hörender Mensch zu sein.

