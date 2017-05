Karikaturmuseum Krems im Zeichen der Werbung

Im Karikaturmuseum Krems zeigt eine neue Ausstellung mit dem Titel „Verleiht Flüüügel. 30 Jahre Cartoons von Red Bull“ anhand der Cartoon-Kampagne des Energydrink-Unternehmens, wie zeitgemäße und erfolgreiche Werbung funktioniert.

Karikatur und Werbung seien sehr eng miteinander verbunden, sagte der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums, Gottfried Gusenbauer, bei der Ausstellungseröffnung am Samstag. Es gebe „kaum einen Karikaturisten, der nicht schon für die Werbung gezeichnet“ habe, sagte er. Die Werbung von Red Bull sei „die größte globale Kampagne, die auf Cartoons basiert“.

zurück von weiter

Ein guter Slogan „zeichne Bilder im Kopf“

Die am Samstag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnete Schau wird bis zum 11. März 2018 gezeigt. Das Karikaturmuseum Krems habe „für uns in Niederösterreich einen sehr hohen Stellenwert“, so Mikl-Leitner. Niederösterreich habe sich in den vergangenen Jahren zu einem national und international anerkannten Kunst- und Kulturland entwickelt, sagte die Landeshauptfrau.

Ein guter Slogan enthalte das Produkt, sei möglichst kurz und zeichne Bilder im Kopf, erklärte der Inhaber der verantwortlichen Agentur Kastner und Partners, Johannes Kastner, über seine Arbeit. Die weltweit in 100 Ländern laufende Werbekampagne von Red Bull wurde gemeinsam mit Kastner entwickelt, von dessen Art Director Horst Sambo als Cartoon visuell umgesetzt und im Filmstudio von Tibor Hernadi zum Leben erweckt. Alle Spots werden fast seit 30 Jahren in Pecs im südlichen Ungarn produziert. Im Trickfilmstudio Cartoon Garage werden die Filme immer noch mit derselben Technik von Hand gezeichnet und professionell umgesetzt.

Präsentiert werden in Krems mehr als 200 Originalzeichnungen, Trickfilm-Einzelzeichnungen, Skizzen und Entwürfe. Zudem wird in der von Gusenbauer kuratierten Ausstellung Wesen und Wirken von Werbung nachgegangen. Bereits seit Mitte Mai ist im Ironimus-Kabinett des Hauses „Meisterzeichner, Zeichenmeister: Eduard Thöny im Simplicissimus“ zu sehen.

Links: