SC Wr. Neustadt trennt sich von Trainer Wagner

Zwei Tage nach dem Saisonende hat sich der Fußball-Erstliga-Club Wr. Neustadt von Trainer Rene Wagner getrennt. Der Tscheche muss nach einer enttäuschenden Saison mit vielen Höhen und Tiefen gehen.

Der 44-jährige Wagner kam in der Winterpause der Saison 2015/16 vom 1. FC Brünn nach Wr. Neustadt und arbeitete zunächst als Co-Trainer von Günter Kreissl. Nachdem sich Kreissl Richtung Sturm Graz verabschiedete, wurde Wagner zum Cheftrainer befördert. Seine erste Saison im Profifußball war ein ständiges Auf und Ab. Die Herbstsaison beendeten die Niederösterreicher in der Ersten Liga nach teilweise sehr guten Leistungen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, ein katastrophaler Start in die Frühjahrssaison mit fünf Niederlagen in Folge brachte den Club aber schnell wieder in Abstiegsgefahr.

Wagner wurde daraufhin der erfahrene Mario Posch als Co-Trainer zur Seite gestellt, gemeinsam wurde der Klassenerhalt in der Ersten Liga als Tabellenachter gerade noch geschafft. Wenige Stunden nach dem letzten Saisonspiel (1:3 daheim gegen Wacker Innsbruck) entschloss sich die Vereinsführung zur Trennung. In einer Aussendung wird diese Entscheidung mit „unterschiedlichen Vorstellungen für die sehr richtungsweisende Saison 2017/2018“ begründet.

Andreas Schicker ist der neue „starke Mann“

Im sportlichen Bereich ist ab sofort Andreas Schicker der neue „starke Mann“ bei den Wr. Neustädtern. Der 30-jährige, der zuletzt noch als Verteidiger beim Erstligisten aktiv war, übernimmt den Posten des Sportdirektors. Andi Schicker war bereits von 2010 bis 2012 als Spieler beim Verein tätig. Nach einem schweren Böller-Unfall im Jahr 2014 gelang es ihm trotz einer Hand-Amputation, neben seiner Co-Trainertätigkeit auch ein Comeback als Spieler im Profifußball zu feiern.

ORF

Zu seinen ersten Aufgaben als Sportdirektor zählen die Neuzusammenstellung des Betreuerteams sowie die weitere Kaderplanung für die kommende Saison. Erste Verlängerungen sowie Neuzugänge von Spielern soll es bereits in einigen Tagen geben.

Andreas Schicker freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich bin dem SC Wr. Neustadt sehr verbunden und dankbar, dass mir der Verein im Jahr 2015 die Möglichkeit gegeben hat, wieder in den Profifußball zurückzukehren. Mein großes Ziel, noch einmal in der Bundesliga aufzulaufen, konnte ich erreichen. Seit meiner Rückkehr zum SC war ich an der Seite von Günter Kreissl bereits in viele sportliche Belange involviert. Meine weitere Zukunft sehe ich im Bereich des Sportmanagements und ich freue mich darauf, mich dieser neuen Herausforderung beim Verein zu stellen.“

Klaus Fischer, noe.ORF.at

