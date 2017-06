50 Jahre Stadt am Rande der Bundeshauptstadt

Vor 50 Jahren wurde Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) zur Stadt erhoben. Dort blickte man am Samstag bei einem Festakt auf eine bewegte Geschichte zurück. Gefeiert wird auch am Abend - bei einem Live-Konzert mit Al Bano Carrisi.

Die Wurzeln von Purkersdorf reichen vermutlich etwa 1.000 Jahre zurück. Im Laufe der Jahrhunderte stieg die Bedeutung der damaligen Siedlung. Das dürfte unter anderem auf die geographische Lage am Rande von Wien zurückzuführen sein. 1848 wurde Purkersdorf schließlich zur eigenständigen Ortsgemeinde, 1967 dann zur Stadtgemeinde. Es waren Bundespräsident Franz Jonas und Landeshauptmann Andreas Maurer (ÖVP), die vor 50 Jahren die Erhebungsurkunde zur Stadt überreichten.

„Purkersdorf war nach dem Zweiten Weltkrieg eine Gemeinde, die sich mehr zurück als vorwärts entwickelt hat“, erinnerte Bürgermeister Karl Schlögl (SPÖ) am Samstag bei einem Festakt an die bewegte Geschichte der Gemeinde. „Mit der Stadterhebung im Jahr 1967 ist eine Art Signalwirkung gekommen und in diesen fünfzig Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert“, so Schlögl.

ORF

Lebensqualität statt Abwanderung

Bis in die 70er Jahre war Purkersdorf eine Abwanderungsstadt. Vor allem in den vergangenen Jahren wuchs die Bevölkerung jedoch enorm. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich. Immer mehr Menschen genießen die Nähe zu Wien und zugleich das Leben in der Natur. Heute leben etwa 10.000 Menschen in Purkersdorf, das seit Anfang des Jahres zum Bezirk St. Pölten gehört und auch drei Partnerstädte hat - Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs), Bad Säckingen in Deutschland und Sanary sur Mer in Frankreich.

„Purkersdorf ist eine Stadt geworden, die ohne Zweifel zum Zentrum des Wienerwaldes gehört, vor allem in kultureller, gesellschaftlicher Hinsicht. Wir sind eine Stadt mit viel Lebensqualität, wo sich viele Menschen gerne ansiedeln und wo eigentlich das Miteinander im Vordergrund steht“, sagt Schlögl.

„Hier in Purkersdorf spürt man einfach dieses Miteinander in der Gemeinde und das Miteinander zwischen der Stadt Purkersdorf und dem Land Niederösterreich. Und dieses Bekenntnis zur Zusammenarbeit macht Purkersdorf stark“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einem Festakt am Samstag in der Gemeinde. Purkersdorf sei eine ganz besondere Visitenkarte für Niederösterreich, sagte sie. „Purkersdorf ist Kulturstadt, ist Bildungsstadt, ist eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität und mit einer besonderen Infrastruktur für Familien. Purkersdorf zeichnet besonders das aktive Vereinsleben aus", so Mikl-Leitner.

ORF

Open Air-Konzert mit Al Bano Carrisi

Bekannt ist Purkersdorf auch für seine Open Air Live-Konzerte, die jedes Jahr am Hauptplatz der Gemeinde stattfinden. Den Anfang macht am Samstagabend (17. Juni) Al Bano Carrisi. Das Konzert wird ab 20.04 live auf Radio Niederösterreich übertragen und kann auch über noe.orf.at und über die ORF NÖ-App empfangen werden. Am 26. August folgt die steirische Erfolgsband Opus.

Link: