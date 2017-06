Gartenfestwochen lassen Region Tulln erblühen

Die Gartenfestwochen Tulln lassen bis zum 25. Juni eine ganze Region erblühen. An der 2. Auflage, die mit 100 Veranstaltungen zum Thema Garten in zehn Tagen aufwartet, beteiligen sich diesmal auch elf Gemeinden rund um Tulln.

Der am Freitag eröffnete „Garden Stage“ soll während der Veranstaltung das Zentrum von Tulln in einen urbanen Garten verwandeln. Hier finden während der Gartenfestwochen auch Open-Air Konzerte bei freiem Eintritt statt. Bei den Einzelveranstaltungen reicht die Palette von einer Wanderung durch die Weinrieden über eine Hortensien-Ausstellung bis zu einem Spaziergang durch Tulln auf den Spuren Egon Schieles. Angeboten werden auch geführte Radtouren. Gartenbesitzer öffnen dabei ihre privaten Oasen.

Auch zahlreiche Parks, Schloss-, Wein- und Schaugärten öffnen ihre Tore - etwa das Gut Reichersberg (Bezirk Tulln), Schloss Königstetten (Bezirk Tulln) und Schloss Stetteldorf (Bezirk Korneuburg), wo Besucher picknicken können. Die Parkanlagen des Tullner Donauraumes und der Region Wagram sollen zum Entspannen einladen. Im Wasserpark Tulln etwa kann der Auwald bei einer romantischen Bootsfahrt erkundet werden, im Schlossgarten Atzenbrugg (Bezirk Tulln) wird Yoga angeboten. Darüber hinaus präsentieren Künstler ihre von Gärten inspirierten Fotos, Gemälde, Keramiken und Skulpturen. Zum Abschluss gibt es eine „Swinging Garden Party“ in Frauenhofen (Bezirk Tulln).

Gartentourismus wird immer bedeutender

Die Gartenfestwochen Tulln hatten 2015 ihre Premiere. Heuer ist die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH als Projektträger an Bord, die Durchführung erfolgt in Form eines geförderten LEADER-Regionalprojekts. Der niederösterreichische Gartentourismus sei in den vergangenen Jahren wortwörtlich aufgeblüht, stellte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) in einer Aussendung fest. Die Gärten Niederösterreichs seien auf über 130 Mitglieder angewachsen. Das Gartenangebot trage mittlerweile wesentlich zur Erhöhung der Wertschöpfung im Ausflugstourismus bei.

