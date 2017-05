Proksch-Hütte aus Dornröschenschlaf erwacht

Ein beliebtes Ausflugsziel im Wienerwald, die Rudolf-Proksch-Hütte in Pfaffstätten (Bezirk Baden), ist am Sonntag nach fast drei Jahren „Ruhezeit“ wieder eröffnet worden. Die neuen Pächter erfüllen sich mit der Hütte einen Traum.

Der Weinort Pfaffstätten hat ab sofort wieder eine Berghütte: Die Rudolf-Proksch-Hütte liegt auf der höchsten Erhebung der Gemeinde, dem Pfaffstättner Kogel, dessen Gipfel sich auf 541 Meter Seehöhe befindet. Sie war 1930 errichtet worden und befand sich zuletzt in einem desolaten Zustand, was mitunter zu einem Streit zwischen dem Hütteneigentümer, dem Gebirgsverein Baden, und dem alten Pächter geführt hatte.

Hütte wurde generalsaniert

Dieses unrühmliche Kapitel wurde nun mit der Wiedereröffnung der Hütte zugeschlagen. Die Proksch-Hütte wurde in den vergangenen zwei Jahren generalsaniert. Ein neues Küchengebäude wurde errichtet, die Nirostaküche selbst stammt aus dem alten Landesklinikum in Baden. Das Dach, die Fassade, die Klesheim-Aussichtswarte, Elektro- und Wasserinstallationen und sämtliche Außenanlagen wurden auf Vordermann gebracht. Die Kosten beziffert der Gebirgsverein mit 100.000 Euro. Finanzielle Unterstützung gab es auch seitens der Gemeinde und des Landes Niederösterreich.

Die neuen Pächter sind Einheimische: Sigrid und Peter Artner haben sich mit dem Hüttenbetrieb einen kleinen Traum erfüllt. „Ich bin gleich in der Nähe, in Baden, groß geworden und kenne die Hütte schon seit ich ein Kind bin. Daher ist es so wie ein Zuhause für mich“, sagt Sigrid Artner. „Vor ein paar Jahren bin ich mit meinem Schwiegervater hier oben gesessen und habe gesagt, es wäre ein Traum so etwas zu haben“, erzählt Peter Artner.

Der ganze Ort zog an einem Strang

An der Erfüllung dieses Traumes hat der ganze Ort mitgewirkt: Zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden wurden geleistet, um die Wanderhütte auf Vordermann zu bringen. Private Spender konnten Bretter des alten Fußbodens als „Bausteine“ kaufen, die mit ihrem Namen und dem Spendenbeitrag versehen wurden und nun die Innenwände der Hütte zieren. Darüber hinaus konnte man auch das Namensrecht für eine Stufe auf die Aussichtswarte erwerben.

ORF

Die Proksch-Hütte ist von Mittwoch bis Sonntag geöffnet, Montag und Dienstag sind Ruhetage. Sie ist ausschließlich zu Fuß erreichbar, Ausgangspunkt ist etwa der Parkplatz Einöde in Pfaffstätten, die Gehzeit beträgt etwa 35 Minuten. Die Proksch-Hütte kann auch für Veranstaltungen reserviert werden. Die angrenzende Klesheimwarte bietet einen Ausblick nach Wien, Ungarn sowie bis zum Schneeberg.

