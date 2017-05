Stift Zwettl hat einen neuen Abt

Das Zisterzienserstift Zwettl hat einen neuen Abt. Am Montag wurde der 60-jährige Johannes Maria Szypulski, seit einem Jahr Prior, zum Vorsteher des Waldviertler Klosters bestellt. Sein Wahlspruch: „Meine Kraft ist Maria“.

Pater Johannes Maria Szypulski wurde am 25. Juni 1956 in Mlawa (Polen) geboren. Nach seinem Studium am Priesterseminar in Plock (Polen) und seinem Eintritt in die Zisterzienserabtei Zwettl 1982 empfing er im Juni 1985 die Priesterweihe aus den Händen des damaligen Diözesanbischofs Franz Zak.

Stift Zwettl

Der Wahlspruch des Abtes: „Meine Kraft ist Maria“

Zuerst im Kloster als Präfekt der Sängerknaben sowie als Verantwortlicher für die Novizen tätig, folgte ab 1992 die Arbeit als Seelsorger in den Pfarren Großinzersdorf und Loidesthal (beide Bezirk Gänserndorf). Seit einem Jahr unterstützte er den Ende Mai 2016 gewählten Administrator, Pater Albert Filzwieser, als Prior.

Seine Wahl - die unter dem Vorsitz von Abtpräses Maximilian Heim (Stift Heiligenkreuz) durchgeführt worden war - kommentierte der neue Abt mit den Worten: „Nach umfangreichen baulichen Tätigkeiten der Vergangenheit möchte ich mich verstärkt wieder der Gemeinschaft widmen, auch auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, gemäß meinem Wahlspruch ‚Fortitudo mea Maria’ – sinngemäß: Meine Kraft ist Maria’."

Stift Zwettl als das weltweit drittälteste durchgehend bestehende Zisterzienser-Kloster datiert auf das Jahr 1138 zurück. 19 Mönche leisten derzeit seelsorgliche Dienste in 17 Pfarren der Umgebung. Unternehmerisch aktiv ist das Stift Zwettl mit Betrieben in der Forst- und Teichwirtschaft. Letztere ist vor allem für die Zucht der Waldviertler Karpfen bekannt. Zum 875-Jahr-Jubiläum 2014 wurde eine umfassende Klosterrenovierung abgeschlossen.

Links: