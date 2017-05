Autoreparatur löste Großbrand aus

In Tautendorf (Bezirk Tulln) ist am Montag ein Mann bei einem Brand in einer Gerätehalle schwer verletzt worden. Ein Auto soll bei Reparaturarbeiten zu brennen begonnen haben, innerhalb weniger Minuten stand die Halle in Vollbrand.

Gegen 19.00 ging der Notruf bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Tulln sollen sich bei Autoreparaturarbeiten in einer überdachten Gerätehalle eines landwirtschaftlichen Betriebs Benzindämpfe explosionsartig entzündet haben. Das Feuer breitete sich rasch aus, auch auf die gelagerten Holzstöße. Binnen weniger Minuten stand der überdachte Lagerplatz für Maschinen und Brennholz in Vollbrand.

Ein Mann, der an dem Auto gearbeitet hatte, konnte sich in letzter Minute ins Freie retten. Er wurde nach Informationen des ÖAMTC mit schweren Verbrennungen mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Wien geflogen. Aufgrund des kleinen Innenhofes entstand enorme Hitze. Gelöscht wurde nicht nur mithilfe des Hydrantennetzes, sondern auch über eine Zubringleitung, die bis zur nahen Perschling gelegt wurde.

zurück von weiter

Die Gerätehalle wurde durch das Feuer komplett zerstört. Bis 22.30 Uhr waren die etwa 120 Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten verhindern, dass sich das Feuer auf das benachbarte Wohnhaus ausbreitete. Auch ein zweites angrenzendes Gebäude, auf das die Flammen bereits übergeschlagen hatten, konnte gerettet werden.

Links: