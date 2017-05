Aus für Zwettler Sängerknaben

Die Zwettler Sängerknaben werden ab dem kommenden Schuljahr ihre Tätigkeit nicht mehr aufnehmen. Sie geben daher am 11. Juni ihr Abschiedskonzert. Der Grund für das Aus des Chores ist Nachwuchsmangel.

Das Stift Zwettl und Stiftskapellmeister Marco Paolacci teilten das am Dienstag, nur einen Tag nach der Wahl von Johannes Maria Szypulski zum neuen Abt des Zisterzienserstiftes, in einem Offenen Brief mit.

Stift Zwettl

Drei Jahre sei daran gearbeitet worden, „den Chor wieder gut auf die Beine zu stellen“. Konzerte und sonstige Auftritte seien mit Erfolg durchgeführt worden. Ein Kinderchor lebe jedoch stets durch den Nachwuchs weiter „und dieser blieb zum größten Teil bedauerlicherweise aus“, hieß es in dem Schreiben. Das Abschluss- und Abschiedskonzert am 11. Juni (17.00 Uhr) findet im Festsaal des Bildungshauses Stift Zwettl statt.

Links: