Kriegsverbrechen: Entscheidung über U-Haft

Im Fall eines mutmaßlichen Kriegsverbrechers, der in Wr. Neustadt gelebt hatte, soll am Mittwoch entschieden werden, ob er in Untersuchungshaft kommt. Ihm wird vorgeworfen, Gefangene und Zivilisten getötet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wirft dem 25-jährigen mutmaßlichen Kriegsverbrecher vor, im Frühjahr 2016 im Krieg auf ukrainischer Seite gekämpft zu haben und Soldaten, die sich bereits ergeben hatten, sowie Zivilisten getötet zu haben.

Der 25-Jährige wurde Ende April aufgrund eines Europäischen Haftbefehls, der in Österreich ausgestellt worden war, festgenommen. Der Mann wurde auf dem Weg in die Ukraine von polnischen Behörden aufgegriffen und verhaftet. Seit kurzem befindet er sich in Polizeigewahrsam in Österreich.

Mutmaßlicher Kriegsverbrecher einvernommen

Am Dienstag wurde der mutmaßliche Kriegsverbrecher einvernommen. Dabei bestritt er vehement, Kriegsverbrechen in der Ostukraine begangen zu haben. „Die Vorwürfe, er habe Gefangene getötet, sind bei meinem Mandanten auf Unverständnis gestoßen und wurden von ihm glaubhaft negiert“, erklärte der Verteidiger. Die Frage nach getöteten Zivilisten sei im Laufe der umfangreichen Einvernahme am Dienstag nicht aufgekommen.

Am Mittwoch soll laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, voraussichtlich entschieden werden, ob der 25-Jährige in Untersuchungshaft eingeliefert wird. Danach hat das Landesgericht Wiener Neustadt 48 Stunden Zeit, einem etwaigen Antrag stattzugeben. Die erste Haftfrist würde in diesem Fall 14 Tage dauern. Danach wird über eine mögliche Verlängerung der Haft entschieden.

Laut offiziellen Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums war der Österreicher seit dem 17. Mai 2016 Angehöriger der 59. Brigade der regulären ukrainischen Streitkräfte und entfernte sich am 15. Dezember 2016 unerlaubt von seiner Einheit. Angaben, wonach er auch im rechtsextremen „Prawyj Sektor“ („Rechter Sektor“) gekämpft habe, wurden von dem Mann dementiert.