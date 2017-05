SKN St. Pölten: Schupp statt Schinkels

Zwei Tage nach dem geschafften Klassenerhalt des SKN St. Pölten in der Bundesliga hat der Verein am Dienstag die Trennung von seinem Sportdirektor Frenkie Schinkels bekannt gegeben. Auf ihn folgt der Deutsche Markus Schupp.

„Wir haben uns in langen, schwierigen Diskussionen dazu entschieden, dass wir uns vom aktuellen Sportdirektor trennen werden“, sagte Andreas Blumauer, General Manager des SKN St. Pölten, am Dienstag gegenüber noe.ORF.at. Schinkels war seit 2014 in St. Pölten tätig und schaffte mit dem SKN den Aufstieg in die Bundesliga. Dort gelang der Klassenerhalt heuer nur mit sehr viel Mühe.

SKN St. Pölten will weiter nach oben

Präsident Gottfried Tröstl lobte Schinkels zwar als „engagiert agierenden Sportfachmann“, sah den Verein aber zum Handeln gezwungen. Denn künftig will der SKN weiter nach oben, und diese Entwicklung traut der Fußballverein Schinkels nicht zu. Die Entscheidung zur personellen Veränderung traf die Delegiertenversammlung des Vereins laut Clubangaben am Montagabend. „Natürlich tut uns dieser Schritt leid, denn wir haben Frenkie Schinkels vieles zu verdanken“, so Blumauer.

APA/EXPA/Sebastian Pucher

Mit dem neuen Sportdirektor, Markus Schupp, sieht sich der SKN künftig gut aufgestellt. „Fakt ist, dass wir glauben, uns mittelfristig mit Markus Schupp weiterzuentwickeln und auch unsere Ziele, die sehr ambitioniert sind, weiterzuentwickeln. Wir glauben, dass wir mit Markus die Chancen haben diese zu erreichen.“

Schupp war Sportdirektor beim 1. FC Kaiserslautern

Schupp ist in der Fußballszene kein Unbekannter. Der 51-Jährige spielte von 1997 bis 2001 bei Sturm Graz und holte mit den Steirern unter anderem zwei Meistertitel. Zuletzt war er bis November 2015 für den deutschen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern als Sportdirektor tätig. Das schätzt man beim SKN. „Er hat in Österreich gearbeitet, er hat in Österreich gelebt, er hat viele Trainertätigkeiten gehabt und war nicht zuletzt Sportdirektor bei Kaiserslautern. Von der sportlichen Kompetenz ist das top“, sagte Blumauer.

ORF

Der SKN St. Pölten war schon längere Zeit mit Schupp in Kontakt. Dienstag Früh kam der Anruf und kurz darauf folgte die Unterschrift. Schupp freut sich auf seine neue Aufgabe: „Der SKN ist ein Klub mit einer Vision, da freue ich mich sehr, dass ich mitarbeiten kann, den Klub in die richtige Richtung zu entwickeln.“

„Hilfreich, wenn man selbst am Platz gestanden ist“

Der 51-Jährige will den Verein auch mit seinen Erfahrungen als aktiver Spieler weiterbringen. „Es ist immer sehr hilfreich, wenn man selbst einmal unten auf dem Platz gestanden ist. Auch, weil man weiß, wie die Spieler sich in gewissen Situationen fühlen, vor allem, wenn sie unter Druck stehen“, so Schupp. Bezüglich detaillierter Zielsetzung möchte sich Schupp noch nicht äußern. Fakt ist, dass Trainer Jochen Fallmann bleiben wird.

