Unfall: Toter Motorradfahrer in Feld gefunden

Ein 71-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Sulz im Weinviertel (Bezirk Gänserndorf) ums Leben gekommen. Er stürzte über eine Böschung in ein Feld und wurde dort erst nach einiger Zeit gefunden.

Der Mann kam auf der L 17 im Gemeindegebiet von Sulz in einer Linkskurve aus derzeit ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in weiterer Folge über eine etwa 2,5 Meter hohe Böschung in ein angrenzendes Feld, wie die Polizei mitteilte.

Dabei stürzte das Motorrad auf den Lenker. Der 71-Jährige wurde erst nach einiger Zeit gefunden, da der Unfallbereich von der Fahrbahn nicht zu sehen war. Der Lenker eines Reisebusses entdeckte den Mann und alarmierte die Rettungskräfte, die trotz Wiederbelebungsmaßnahmen nur noch den Tod des Motorradlenkers feststellen konnten.