Gmünd hat einen neuen Bezirkshauptmann

Stefan Grusch ist als neuer Bezirkshauptmann von Gmünd in sein Amt eingeführt worden. Er tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Johann Böhm an, der in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

In Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) fand am Mittwoch die Amtsübergabe der Bezirkshauptmannschaft Gmünd statt. Dabei verabschiedete sich der scheidende Bezirkshauptmann Johann Böhm nach 42 Jahren Tätigkeit für das Land. Sein Nachfolger in Gmünd ist der 53-jährige Stefan Grusch, der seit 2006 Bezirkshauptmann in Hollabrunn war.

Damit die Verwaltung funktioniere, brauche es „kompetente, professionelle und erfahrene Management-Persönlichkeiten“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beim Festakt. Auch die Freude im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern betonte Mikl-Leitner. Johann Böhm habe all diese Qualitäten mitgebracht, hieß es. Auch die Fähigkeiten des neuen Bezirkshauptmannes betonte die Landeshauptfrau: „Er ist erfahren und erprobt, er ist sachlich und sozial kompetent.“

NLK - Reinberger

Johann Böhm, geboren 1955, trat 1975 in den Dienst des Landes Niederösterreich. Zunächst war er für Buchhaltung und Rechnungswesen tätig. Ab 1985 war der Jurist dann an den Bezirkshauptmannschaften Zwettl und Mistelbach tätig. Von 2003 bis 2017 war Böhm Bezirkshauptmann in Gmünd.

Der neue Bezirkshauptmann Stefan Grusch, geboren 1964, trat 1975 in den Niederösterreichischen Landesdienst ein. Der Jurist arbeitete ab 1994 für die Bezirkshauptmannschaft Zwettl. Im März 2005 war Grusch vorübergehend dem Bundesministerium für Inneres zugeteilt, wo er im Kabinett von Innenministerin Liese Prokop (ÖVP) tätig war. Von 2006 bis 2017 war er Bezirkshauptmann in Hollabrunn.